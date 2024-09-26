Магнитные бури 26 сентября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Freepick

Сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако она все равно может привести к незначительным сбоям в энергосистемах и повлиять на здоровье метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 сентября

В четверг, 26 сентября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на миграцию птиц и животных. Особенно осторожными должны быть метеозависимые и пожилые люди, поскольку буря может повлиять на их здоровье.

В течение последних 24 часов солнечная активность была спокойной, с четырьмя вспышками класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю. В четверг геомагнитное поле может колебаться от тихого до активного, с низкой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 26 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма – 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%

Количество солнечных пятен – 43

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, і попередження про них допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, коли ці явища спостерігаються.

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, 26 сентября в Украине ожидается переменная облачность. В Винницкой, Житомирской, Киевской, а ночью и западных областях местами будут небольшие кратковременные дожди.

Отметим, что на днях раньше мы делали репортаж, как в Киеве встречают золотую осень.