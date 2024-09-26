Магнитные бури 26 сентября — прогноз для метеозависимых

Головной боли не избежать — прогноз магнитных бурь на сегодня
Сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако она все равно может привести к незначительным сбоям в энергосистемах и повлиять на здоровье метеозависимых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 26 сентября
В четверг, 26 сентября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на миграцию птиц и животных. Особенно осторожными должны быть метеозависимые и пожилые люди, поскольку буря может повлиять на их здоровье.
В течение последних 24 часов солнечная активность была спокойной, с четырьмя вспышками класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю. В четверг геомагнитное поле может колебаться от тихого до активного, с низкой вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 26 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма – 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
- Количество солнечных пятен – 43
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, і попередження про них допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, коли ці явища спостерігаються.
Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:
- избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать распорядок дня;
- больше гулять и получать положительные эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, 26 сентября в Украине ожидается переменная облачность. В Винницкой, Житомирской, Киевской, а ночью и западных областях местами будут небольшие кратковременные дожди.
Отметим, что на днях раньше мы делали репортаж, как в Киеве встречают золотую осень.
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