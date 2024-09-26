Магнітні бурі 26 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Freepick

Сьогодні на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак вона все одно може призвести до незначних збоїв в енергосистемах і вплинути на здоров’я метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 вересня

У четвер, 26 вересня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на міграцію птахів і тварин. Особливо обережними мають бути метеозалежні та літні люди, оскільки буря може вплинути на їхнє здоров’я.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була спокійною, з чотирма спалахами класу С, які не мають значного впливу на Землю. У четвер геомагнітне поле може коливатися від тихого до активного, з низькою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 26 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 43

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, і попередження про них допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, коли ці явища спостерігаються.

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. У Вінницькій, Житомирській, Київській, а вночі і в західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі.

Зазначимо, що днями раніше ми робили репортаж, як у Києві зустрічають золоту осінь.