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Головного болю не уникнути — прогноз магнітних бур на сьогодні

26 вересня 2024 11:43
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 26 вересня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак вона все одно може призвести до незначних збоїв в енергосистемах і вплинути на здоров’я метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 вересня

У четвер, 26 вересня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на міграцію птахів і тварин. Особливо обережними мають бути метеозалежні та літні люди, оскільки буря може вплинути на їхнє здоров’я.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була спокійною, з чотирма спалахами класу С, які не мають значного впливу на Землю. У четвер геомагнітне поле може коливатися від тихого до активного, з низькою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 26 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 43

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, і попередження про них допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, коли ці явища спостерігаються.

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

  • уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
  • регулярно й правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. У Вінницькій, Житомирській, Київській, а вночі і в західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі.

Зазначимо, що днями раніше ми робили репортаж, як у Києві зустрічають золоту осінь.

Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози головний біль Земля

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