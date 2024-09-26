Магнітні бурі 26 вересня — прогноз для метеозалежних

Головного болю не уникнути — прогноз магнітних бур на сьогодні
Сьогодні на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак вона все одно може призвести до незначних збоїв в енергосистемах і вплинути на здоров’я метеозалежних людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 вересня
У четвер, 26 вересня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на міграцію птахів і тварин. Особливо обережними мають бути метеозалежні та літні люди, оскільки буря може вплинути на їхнє здоров’я.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була спокійною, з чотирма спалахами класу С, які не мають значного впливу на Землю. У четвер геомагнітне поле може коливатися від тихого до активного, з низькою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 26 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 43
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, і попередження про них допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, коли ці явища спостерігаються.
Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:
- уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися розпорядку дня;
- більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
- регулярно й правильно харчуватися;
- більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. У Вінницькій, Житомирській, Київській, а вночі і в західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі.
Зазначимо, що днями раніше ми робили репортаж, як у Києві зустрічають золоту осінь.
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