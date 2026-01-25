Погода сегодня, 25 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко

Мужчина на улице зимой. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 25 января, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются морозы и осадки.

Об этом в субботу, 24 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 25 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Пройдет небольшой снег, на юге и западе — с дождем. Ночью на Прикарпатье, а днем в центральных областях умеренный снег. Днем в западных, Одесской, Николаевской областях, а ночью на Закарпатье гололед и налипание мокрого снега (I, желтый, уровень опасности). На дорогах образуется гололедица.

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-восточный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью на северо-востоке и востоке столбики термометров снизятся до -12...-17 °С, а днем поднимутся до -7...-12 °С. На юге и западе ночью ожидается -3...-8 °С, а днем — -4...+1 °С. На Закарпатье, Одесчине и в Крыму будет теплее всего: ночью около 0 °С, днем +1...+6 °С. На остальной территории ночная температура — -8...-13 °С, а дневная — -4...-9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно, пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица (I, желтый, уровень опасности). Скорость преимущественно юго-восточного ветра — 5–10 м/с. Ночью на Киевщине ожидается -8...-13 °С, а в Киеве — -8...-10 °С. Днем в столице воздух прогреется до -5...-7 °С, а в области — до -4...-9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 января в Украине периодически будет идти снег и мокрый снег, на юге и западе местами даже с дождем. Ветер восточных направлений будет порывистым. Ночью температура снизится до -6...-12 °С, местами на севере — до -12...-15 °С. Днем воздух прогреется до -2...-7 °С. Правда, в южных и западных регионах и ночные, и дневные температурные показатели будут на 3–5 °С выше, чем в других областях.

В Киеве ожидаются периодический снег и гололедица на дорогах. Ночью будет около -10 °С, а днем — около -5 °С.

Напомним, 25 января на Харьковщине будет облачно. Ожидается небольшой снег.

Также мы сообщали, что 24 января во многих областях были сильные морозы. В некоторых северных регионах температура ночью снизилась до -12...-15 °С.