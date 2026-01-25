Погода сьогодні, 25 січня, в Україні — Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко

Чоловік на вулиці взимку. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на неділю, 25 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються морози та опади.

Про це в суботу, 24 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 25 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Пройде невеликий сніг, на півдні та заході — із дощем. Уночі на Прикарпатті, а вдень у центральних областях помірний сніг. Удень у західних, Одеській, Миколаївській областях, а вночі на Закарпатті ожеледь і налипання мокрого снігу (I, жовтий, рівень небезпечності). На дорогах утвориться ожеледиця.

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі на північному сході та сході стовпчики термометрів знизяться до -12...-17 °С, а вдень піднімуться до -7...-12 °С. На півдні та заході вночі очікується -3...-8 °С, а вдень — -4...+1 °С. На Закарпатті, Одещині та у Криму буде найтепліше: уночі близько 0 °С, удень +1...+6 °С. На решті території нічна температура — -8...-13 °С, а денна — -4...-9 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно, пройде невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Швидкість переважно південно-східного вітру — 5–10 м/с. Уночі на Київщині очікєуться -8...-13 °С, а в Києві — -8...-10 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -5...-7 °С, а в області — до -4...-9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 січня в Україні періодично йтиме сніг і мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем. Вітер східних напрямків буде поривчастим. Уночі температура знизиться до -6...-12 °С, місцями на півночі — до -12...-15 °С. Удень повітря прогріється до -2...-7 °С. Щоправда в південних і західних регіонах і нічні, і денні температурні показники будуть на 3–5 °С вищими, ніж в інших областях.

У Києві очікуються періодичний сніг і ожеледиця на дорогах. Уночі буде близько -10 °С, а вдень — близько -5 °С.

Нагадаємо, 25 січня на Харківщині буде хмарно. Очікується невеликий сніг.

Також ми повідомляли, що 24 січня в багатьох областях були сильні морози. У деяких північних регіонах температура вночі знизилася до -12...-15 °С.