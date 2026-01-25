Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Гідрометцентр прогнозує сніг майже по всій Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує сніг майже по всій Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 06:25
Погода сьогодні, 25 січня, в Україні — Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко
Чоловік на вулиці взимку. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на неділю, 25 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються морози та опади.

Про це в суботу, 24 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 25 січня 

Погода в Україні 25 січня 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Пройде невеликий сніг, на півдні та заході — із дощем. Уночі на Прикарпатті, а вдень у центральних областях помірний сніг. Удень у західних, Одеській, Миколаївській областях, а вночі на Закарпатті ожеледь і налипання мокрого снігу (I, жовтий, рівень небезпечності). На дорогах утвориться ожеледиця.

Метеорологічні явища 25 січня 2026 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі на північному сході та сході стовпчики термометрів знизяться до -12...-17 °С, а вдень піднімуться до -7...-12 °С. На півдні та заході вночі очікується -3...-8 °С, а вдень — -4...+1 °С. На Закарпатті, Одещині та у Криму буде найтепліше: уночі близько 0 °С, удень +1...+6 °С. На решті території нічна температура — -8...-13 °С, а денна — -4...-9 °С.

Температури в Україні 25 січня 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно, пройде невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Швидкість переважно південно-східного вітру — 5–10 м/с. Уночі на Київщині очікєуться -8...-13 °С, а в Києві — -8...-10 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -5...-7 °С, а в області — до -4...-9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 січня в Україні періодично йтиме сніг і мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем. Вітер східних напрямків буде поривчастим. Уночі температура знизиться до -6...-12 °С, місцями на півночі — до -12...-15 °С. Удень повітря прогріється до -2...-7 °С. Щоправда в південних і західних регіонах і нічні, і денні температурні показники будуть на 3–5 °С вищими, ніж в інших областях.

У Києві очікуються періодичний сніг і ожеледиця на дорогах. Уночі буде близько -10 °С, а вдень — близько -5 °С.

Нагадаємо, 25 січня на Харківщині буде хмарно. Очікується невеликий сніг.

Також ми повідомляли, що 24 січня в багатьох областях були сильні морози. У деяких північних регіонах температура вночі знизилася до -12...-15 °С.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації