Погода сегодня, 15 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 15 февраля, дали синоптики. Будет облачно. В некоторых регионах возможен снег.

Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 15 февраля

Ночью в западных и Винницкой областях пройдут умеренные осадки. Днем на западе и севере ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и северо-восточных ветер, скорость которого составит 7–12 м/с, а порывы в Карпатах достигнут 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). Температура ночью и днем — -1...-6 °С, ночью в северной части страны — -4...-9 °С.

На остальной территории ночью без осадков, но утром и днем возможен умеренный, а в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь, мокрый снег. На юге и юго-западе ночью и утром туман. Ветер с юго-востока будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но в южных регионах его порывы днем достигнут 15–20 м/с. Ночью похолодает до -2...+3 °С. Днем теплее всего будет на юге и юго-востоке: днем +3...+8 °С, в Крыму — до +14 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью без осадков, днем значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололедица (I, желтый, уровень опасности). Северо-восточный ветер достигнет 7–12 м/с. На Киевщине температура ночью -4...-9 °С, а днем -1...-6 °С. В столице ночью -4...-6 °С, а днем -1...-3 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве днем 15 февраля усложнятся погодные условия: ожидаются сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, шквальный северо-восточный ветер.

На западе и севере страны предполагаются сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер со штормовыми порывами, гололедица. Температура снизится до -2...-5 °С.

В центральных областях пройдут дожди и мокрый снег. Возможны сильный ветер и осадки. Днем температура будет колебаться от -1 °С в Винницкой области до +6 °С на Днепропетровщине.

На юге и востоке будет сыро, туманно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +3...+9 °С, в Крыму — до +10...+15 °С.

"Во многих областях Украины днем сложные погодные условия. Уважаемые водители, и не думайте вечером куда-то ехать без особой необходимости, подождите немного. Это больше касается западных, северных областей, а также Винницкой, Черкасской, Полтавской областей. Очень-очень скользко будет", — предупредила Диденко.

