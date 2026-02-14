Видео
Гидрометцентр прогнозирует осадки почти по всей Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует осадки почти по всей Украине сегодня

Дата публикации 14 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 14 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на субботу, 14 февраля, дали синоптики. В южных, восточных, большинстве центральных областей, а ночью на Закарпатье и Прикарпатье пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Погода в Украине 14 февраля

Погода в Украине 14 февраля 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и в первой половине дня в северных регионах, на Харьковщине, а также в большинстве западных и центральных областей образуется туман, во время которого видимость будет составлять 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Метеорологические явления в Украине 14 февраля 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

На дорогах всей страны, кроме южной и юго-восточной частей, местами гололедица на дорогах. Ветер с юго-запада, а в восточных областях — с юго-востока достигнет 7–12 м/с.

Ночью ожидается +3...-2 °С, днем — до +5 °С. На Закарпатье и юге будет теплее: ночью +1...+6 °С, днем +4...+9, а в Крыму — до +12 °С.

Температуры в Украине 14 февраля 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области облачно, но без осадков. Ночью в первой половине дня туман, в области местами гололедица. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. Ночью на Киевщине столбики термометров снизятся до +3...-1 °С, а в Киеве — до 0...+2 °С. Днем в области воздух прогреется до 0...+5 °С, а в столице — до +2...+4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 февраля Украина будет находиться под влиянием циклона, который обусловит дожди на востоке, юге, в некоторых центральных и западных областях. На севере ожидается облачная, сырая, временами туманная погода. Продолжится оттепель, самые высокие температурные показатели предполагаются в южных регионах: +5...+10 °С. В Киеве в течение дня до +3 °С.

Напомним, 14 февраля погоду в Украине будут предопределять атмосферные фронты с юга. Ожидаются дожди.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 14 февраля в Украине будут опасные погодные условия. Из-за повышения температуры возможны оползни снежных массивов.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
