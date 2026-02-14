Погода сьогодні, 14 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 14 лютого, надали синоптики. У південних, східних, більшості центральних областей, а вночі на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 13 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 14 лютого

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та в першій половині дня в північних регіонах, на Харківщині, а також у більшості західних і центральних областей утвориться туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

На дорогах усієї країни, крім південної та південно-східної частин, місцями ожеледиця на дорогах. Вітер із південного заходу, а у східних областях — із південного сходу сягне 7–12 м/с.

Уночі очікується +3...-2 °С, удень — до +5 °С. На Закарпатті та півдні буде тепліше: уночі +1...+6 °С, удень +4...+9, а у Криму — до +12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині хмарно, але без опадів. Уночі в першій половині дня туман, в області подекуди ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру — 7–12 м/с. Уночі на Київщині стовпчики термометрів знизяться до +3...-1 °С, а в Києві — до 0...+2 °С. Удень в області повітря прогріється до 0...+5 °С, а у столиці — до +2...+4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 14 лютого Україна перебуватиме під впливом циклону, який зумовить дощі на сході, півдні, деяких центральних і західних областях. На півночі очікується хмарна, вогка, часом туманна погода. Триватиме відлига, найвищі температурні показники передбачаються в південних регіонах: +5...+10 °С. У Києві впродовж дня до +3 °С.

Нагадаємо, 14 лютого погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти з півдня. Очікуються дощі.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 14 лютого в Україні будуть небезпечні погодні умови. Через підвищення температури можливі зсуви снігових масивів.