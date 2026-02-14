Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Гідрометцентр прогнозує опади майже по всій Україні сьогодні

Гідрометцентр прогнозує опади майже по всій Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 14 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 14 лютого, надали синоптики. У південних, східних, більшості центральних областей, а вночі на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 13 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 14 лютого

Погода в Україні 14 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та в першій половині дня в північних регіонах, на Харківщині, а також у більшості західних і центральних областей утвориться туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Метеорологічні явища в Україні 14 лютого 2026 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

На дорогах усієї країни, крім південної та південно-східної частин, місцями ожеледиця на дорогах. Вітер із південного заходу, а у східних областях — із південного сходу сягне 7–12 м/с.

Уночі очікується +3...-2 °С, удень — до +5 °С. На Закарпатті та півдні буде тепліше: уночі +1...+6 °С, удень +4...+9, а у Криму — до +12 °С.

Температури в Україні 14 лютого 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині хмарно, але без опадів. Уночі в першій половині дня туман, в області подекуди ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру — 7–12 м/с. Уночі на Київщині стовпчики термометрів знизяться до +3...-1 °С, а в Києві — до 0...+2 °С. Удень в області повітря прогріється до 0...+5 °С, а у столиці — до +2...+4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 14 лютого Україна перебуватиме під впливом циклону, який зумовить дощі на сході, півдні, деяких центральних і західних областях. На півночі очікується хмарна, вогка, часом туманна погода. Триватиме відлига, найвищі температурні показники передбачаються в південних регіонах: +5...+10 °С. У Києві впродовж дня до +3 °С.

Нагадаємо, 14 лютого погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти з півдня. Очікуються дощі.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 14 лютого в Україні будуть небезпечні погодні умови. Через підвищення температури можливі зсуви снігових масивів.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації