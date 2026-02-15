Погода сьогодні, 15 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на неділю, 15 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. У деяких регіонах можливий сніг.

Про це в суботу, 14 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 15 лютого

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в західних і Вінницькій областях пройдуть помірні опади. Удень на заході та півночі очікуються значні опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах і північно-східних вітер, швидкість якого становитиме 7–12 м/с, а пориви в Карпатах сягнуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Температура вночі та вдень — -1...-6 °С, уночі в північній частині країни — -4...-9 °С.

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

На решті території вночі без опадів, але вранці та вдень можливий помірний, а в Черкаській і Полтавській областях значний дощ, мокрий сніг. На півдні та південному заході вночі та вранці туман. Вітер із південного сходу дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але в південних регіонах його пориви вдень сягнуть 15–20 м/с. Уночі похолодає до -2...+3 °С. Удень найтепліше буде на півдні та південному сході: удень +3...+8 °С, у Криму — до +14 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі без опадів, удень значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах утвориться ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Північно-східний вітер сягне 7–12 м/с. На Київщині температура вночі -4...-9 °С, а вдень -1...-6 °С. У столиці вночі -4 ...-6 °С, а вдень -1...-3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у Києві вдень 15 лютого ускладняться погодні умови: очікуються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, шквальний північно-східний вітер.

На заході та півночі країни передбачаються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий північно-східний вітер зі штормовими поривами, ожеледиця. Температура знизиться до -2...-5 °С.

У центральних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Можливі сильні вітер і опади. Удень температура коливатиметься від -1 °С на Вінниччині до +6 °С на Дніпропетровщині.

На півдні та сході буде вогко, туманно, можливий дощ. Удень повітря прогріється до +3...+9 °С, у Криму — до +10...+15 °С.

"У багатьох областях України вдень складні погодні умови. Шановні водії, і не думайте ввечері кудись їхати без особливої потреби, почекайте трохи. Це більше стосується західних, північних областей, а також Вінниччини, Черкащини, Полтавщини. Дуже-дуже слизько буде", — попередила Діденко.

Нагадаємо, 14 лютого погоду в Україні зумовлювали атмосферні фронти. У багатьох областях дощило.

Також ми повідомляли, що в Луцьку з даху впала льодова брила. У момент її обвалення повз проходив чоловік.