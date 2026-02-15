Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Гідрометцентр попереджає про повернення снігу й морозів в Україну сьогодні

Гідрометцентр попереджає про повернення снігу й морозів в Україну сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 15 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на неділю, 15 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. У деяких регіонах можливий сніг.

Про це в суботу, 14 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 15 лютого 

Погода в Україні 15 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в західних і Вінницькій областях пройдуть помірні опади. Удень на заході та півночі очікуються значні опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах і північно-східних вітер, швидкість якого становитиме 7–12 м/с, а пориви в Карпатах сягнуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Температура вночі та вдень — -1...-6 °С, уночі в північній частині країни — -4...-9 °С. 

Метеорологічні явища в Україні 15 лютого 2026 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

На решті території вночі без опадів, але вранці та вдень можливий помірний, а в Черкаській і Полтавській областях значний дощ, мокрий сніг. На півдні та південному заході вночі та вранці туман. Вітер із південного сходу дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але в південних регіонах його пориви вдень сягнуть 15–20 м/с. Уночі похолодає до -2...+3 °С. Удень найтепліше буде на півдні та південному сході: удень +3...+8 °С, у Криму — до +14 °С.

Температури в Україні 15 лютого 2026 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі без опадів, удень значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах утвориться ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Північно-східний вітер сягне 7–12 м/с. На Київщині температура вночі -4...-9 °С, а вдень -1...-6 °С. У столиці вночі -4 ...-6 °С, а вдень -1...-3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у Києві вдень 15 лютого ускладняться погодні умови: очікуються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, шквальний північно-східний вітер.

На заході та півночі країни передбачаються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий північно-східний вітер зі штормовими поривами, ожеледиця. Температура знизиться до -2...-5 °С. 

У центральних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Можливі сильні вітер і опади. Удень температура коливатиметься від -1 °С на Вінниччині до +6 °С на Дніпропетровщині. 

На півдні та сході буде вогко, туманно, можливий дощ. Удень повітря прогріється до +3...+9 °С, у Криму — до +10...+15 °С.

"У багатьох областях України вдень складні погодні умови. Шановні водії, і не думайте ввечері кудись їхати без особливої потреби, почекайте трохи. Це більше стосується західних, північних областей, а також Вінниччини, Черкащини, Полтавщини. Дуже-дуже слизько буде", — попередила Діденко.

Нагадаємо, 14 лютого погоду в Україні зумовлювали атмосферні фронти. У багатьох областях дощило.

Також ми повідомляли, що в Луцьку з даху впала льодова брила. У момент її обвалення повз проходив чоловік.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації