Україна
Главная Метео Гидрометцентр предупреждает о морозах до -25 °С в Украине на сегодня

Гидрометцентр предупреждает о морозах до -25 °С в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 1 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 1 февраля, дали синоптики. Снег возможен только ночью в юго-восточных областях.

Об этом в субботу, 31 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 1 февраля

Погода в Украине 1 февраля 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью ожидается -20...-25 °С, днем — -12...-17 °С. На Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине ночная температура — -15...-20 °С, дневная — -9...-14 °С. В южных областях предполагается -9...-14 °С ночью и -4...-9 °С днем. В Крыму и на Закарпатье будет теплее всего: ночью и днем -1...-6 °С (на Закарпатье днем около 0 °С).

Местами на дорогах образуется гололедица. Преимущественно северный ветер достигнет 5–10 м/с.

Температуры в Украине 1 февраля 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет холодно. Без осадков, но местами с гололедом. Скорость южного ветра — 5–10 м/с. Ночью в столице столбики термометров снизятся до -21...-23 °С, а в Киевской области — до -20...-25 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до -14...-16 °С, а за пределами столицы — до -14...-19 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

​По прогнозу синоптика Наталки Диденко, февраль в Украине начнется с сильных морозов. Ночью 1 февраля ожидается -18...-23 °C, на севере и западе местами — -23...-25 °C. Днем потеплеет незначительно: всего до -12...-17 °C. На юге тоже будет морозно: ночью -10...-15 °C, днем -5...-10 °C. Из-за антициклона осадков не предвидится.

​В Киеве столбики термометров ночью опустятся до -20...-22 °C, а днем поднимутся до -15 °C. Поздним вечером в столице возможен мороз до -25 °C.

Напомним, в начале февраля в Украине ожидаются сильные морозы. Температура может снизиться до -30 °С.

Также мы сообщали, что погода в феврале в Украине будет переменчивой. Месяц начнется с холодов, но с 21 числа придет почти весеннее потепление.

погода Укргидрометцентр февраль синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
