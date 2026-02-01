Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Гідрометцентр попереджає про морози до -25 °С в Україні на сьогодні

Гідрометцентр попереджає про морози до -25 °С в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 1 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на неділю, 1 лютого, надали синоптики. Сніг можливий лише вночі в південно-східних областях.

Про це в суботу, 31 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 1 лютого 

Погода в Україні 1 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі очікується -20...-25 °С, удень — -12...-17 °С. На Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині нічна температура — -15...-20 °С, денна — -9...-14 °С. У південних областях передбачається -9...-14 °С уночі та -4...-9 °С удень. У Криму та на Закарпатті буде найтепліше: уночі та вдень -1...-6 °С (на Закарпатті вдень близько 0 °С). 

Місцями на дорогах утвориться ожеледиця. Переважно північний вітер сягне 5–10 м/с.

Температури в Україні 1 лютого 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде холодно. Без опадів, але місцями з ожеледицею. Швидкість південного вітру — 5–10 м/с. Уночі у столиці стовпчики термометрів знизяться до -21...-23 °С, а на Київщині — до -20...-25 °С. Удень у Києві повітря прогріється до -14...-16 °С, а за межами столиці — до -14...-19 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, лютий в Україні почнеться із сильних морозів. Уночі 1 лютого очікується -18...-23 °С, на півночі та заході подекуди — -23...-25 °С. Удень потеплішає несуттєво: лише до -12...-17 °С. На півдні теж буде морозно: уночі -10...-15 °С, удень -5...-10 °С. Через антициклон опадів не передбачається. 

У Києві стовпчики термометрів уночі знизяться до -20...-22 °С, а вдень піднімуться до -15 °С. Пізно ввечері у столиці можливий мороз до -25 °С.

Нагадаємо, на початку лютого в Україні очікуються люті морози. Температура може знизитися до -30 °С.

Також ми повідомляли, що погода в лютому в Україні буде мінливою. Місяць почнеться з холодів, але від 21 числа прийде майже весняне потепління.

погода Укргідрометцентр лютий синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації