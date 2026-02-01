Погода сьогодні, 1 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на неділю, 1 лютого, надали синоптики. Сніг можливий лише вночі в південно-східних областях.

Про це в суботу, 31 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 1 лютого

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі очікується -20...-25 °С, удень — -12...-17 °С. На Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині нічна температура — -15...-20 °С, денна — -9...-14 °С. У південних областях передбачається -9...-14 °С уночі та -4...-9 °С удень. У Криму та на Закарпатті буде найтепліше: уночі та вдень -1...-6 °С (на Закарпатті вдень близько 0 °С).

Місцями на дорогах утвориться ожеледиця. Переважно північний вітер сягне 5–10 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде холодно. Без опадів, але місцями з ожеледицею. Швидкість південного вітру — 5–10 м/с. Уночі у столиці стовпчики термометрів знизяться до -21...-23 °С, а на Київщині — до -20...-25 °С. Удень у Києві повітря прогріється до -14...-16 °С, а за межами столиці — до -14...-19 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, лютий в Україні почнеться із сильних морозів. Уночі 1 лютого очікується -18...-23 °С, на півночі та заході подекуди — -23...-25 °С. Удень потеплішає несуттєво: лише до -12...-17 °С. На півдні теж буде морозно: уночі -10...-15 °С, удень -5...-10 °С. Через антициклон опадів не передбачається.

У Києві стовпчики термометрів уночі знизяться до -20...-22 °С, а вдень піднімуться до -15 °С. Пізно ввечері у столиці можливий мороз до -25 °С.

Нагадаємо, на початку лютого в Україні очікуються люті морози. Температура може знизитися до -30 °С.

Також ми повідомляли, що погода в лютому в Україні буде мінливою. Місяць почнеться з холодів, але від 21 числа прийде майже весняне потепління.