Погода сегодня, 1 марта, в Украине - Укргидрометцентр

Гидрометцентр спрогнозировал погоду в Украине на сегодня
Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, сообщили синоптики. Сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью и утром местами туман., а на дорогах Украины, кроме юга и запада, местами будет гололедица.
Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 1 марта
Ветер сегодня будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью составила 0...-5 °С. Днем ожидается +2...+7 °С, а на западе и юге страны +8...+13 °С.
В Киевской области и в Киеве 1 марта тоже прогнозируется переменная облачность без осадков. По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила 0...-5 °С, днем +2...+7 °С.
В Киеве тем временем -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, теплее всего в эти выходные будет на западе и юге Украины. Кроме того, сегодня в воскресенье, 1 марта, в течение дня ожидается +10...+13 °С. На остальной территории 0...+6 °С.
Диденко добавила, что 1-го марта антициклон организует сухую и солнечную погоду в течение дня.
