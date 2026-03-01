Видео
Україна
Видео

Гидрометцентр спрогнозировал погоду в Украине на сегодня

Гидрометцентр спрогнозировал погоду в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 06:25
Погода сегодня, 1 марта, в Украине - Укргидрометцентр
Женщины зимой идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, сообщили синоптики. Сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью и утром местами туман., а на дорогах Украины, кроме юга и запада, местами будет гололедица.

Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 1 марта

В Україні 1 березня будуть тумани та ожеледиця
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Ветер сегодня будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составила 0...-5 °С. Днем ожидается +2...+7 °С, а на западе и юге страны +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні 1 березня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и в Киеве 1 марта тоже прогнозируется переменная облачность без осадков. По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила 0...-5 °С, днем +2...+7 °С.

В Киеве тем временем -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, теплее всего в эти выходные будет на западе и юге Украины. Кроме того, сегодня в воскресенье, 1 марта, в течение дня ожидается +10...+13 °С. На остальной территории 0...+6 °С.

Диденко добавила, что 1-го марта антициклон организует сухую и солнечную погоду в течение дня.

Напомним, несколько дней назад, 25 февраля, магнитные бури не прогнозировались. Однако метеозависимых призвали позаботиться о своем самочувствии и здоровье в течение дня.

Также мы рассказывали, как украинцы пережили самую тяжелую зиму 2025-2026 годов.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
