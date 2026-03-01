Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Гідрометцентр попередив про тумани і ожеледицю в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про тумани і ожеледицю в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 06:25
Погода сьогодні, 1 березня, в Україні — Укргідрометцентр
Жінки взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на неділю, 1 березня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Також на дорогах України, крім півдня та заходу, місцями буде ожеледиця.

Про це у суботу, 28 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 1 березня

В Україні 1 березня будуть тумани та ожеледиця
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Вітер сьогодні дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила 0...-5 °С. Вдень очікується +2...+7 °С, а на заході та півдні країни +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні 1 березня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та в Києві 1 березня теж прогнозується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила 0...-5 °С, вдень +2...+7 °С.

У Києві тим часом -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найтепліше цими вихідними буде на заході та півдні України. Окрім того, сьогодні в неділю, 1 березня, впродовж дня очікується +10...+13 °С. На решті території 0...+6 °С.

Діденко додала, що 1-го березня антициклон організує суху та сонячну погоду протягом дня.

Нагадаємо, кілька днів тому, 25 лютого, магнітні бурі не прогнозувалися. Однак метеозалежних закликали подбати про своє самопочуття та здоров'я протягом дня.

Також ми розповідали, як українці пережили найважчу зиму 2025-2026 років.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації