Погода сьогодні, 1 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Жінки взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на неділю, 1 березня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Також на дорогах України, крім півдня та заходу, місцями буде ожеледиця.

Про це у суботу, 28 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 1 березня

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Вітер сьогодні дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила 0...-5 °С. Вдень очікується +2...+7 °С, а на заході та півдні країни +8...+13 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та в Києві 1 березня теж прогнозується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила 0...-5 °С, вдень +2...+7 °С.

У Києві тим часом -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найтепліше цими вихідними буде на заході та півдні України. Окрім того, сьогодні в неділю, 1 березня, впродовж дня очікується +10...+13 °С. На решті території 0...+6 °С.

Діденко додала, що 1-го березня антициклон організує суху та сонячну погоду протягом дня.

Нагадаємо, кілька днів тому, 25 лютого, магнітні бурі не прогнозувалися. Однак метеозалежних закликали подбати про своє самопочуття та здоров'я протягом дня.

Також ми розповідали, як українці пережили найважчу зиму 2025-2026 років.