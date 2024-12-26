Прогноз погоды в Украине завтра, 27 декабря, от Укргидрометцентра

Снег и туман на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 27 декабря, будет с мокрым снегом, дождем и туманом. Кроме того, в некоторых областях ожидается -9 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 27 декабря

Синоптики сообщили, что на крайнем юге страны, ночью также в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях завтра будет небольшой дождь и мокрый снег, а также слабый гололед.

Погода в Украине в пятницу, 27 декабря. Фото: Укргидрометцентр

В то же время утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях возможен туман, который ухудшит видимость на дорогах.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -3 до +2 °C, в Карпатах -4...-9 °C (днем на Закарпатье и в Крыму +1...+6 °C).

Напомним, завтра в Харькове синоптики прогнозируют плюсовую температуру в течение суток.

В то же время во Львове 27 декабря температура воздуха будет днем колебаться в пределах -4...+1 °C.

Также мы писали, что синоптики назвали месяц, который в этом году станет самым холодным за всю зиму.