Прогноз погоды в Украине завтра, 27 декабря, от Укргидрометцентра

Гидрометцентр предупредил об опасности — погода на завтра
Погода в Украине в пятницу, 27 декабря, будет с мокрым снегом, дождем и туманом. Кроме того, в некоторых областях ожидается -9 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 27 декабря
Синоптики сообщили, что на крайнем юге страны, ночью также в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях завтра будет небольшой дождь и мокрый снег, а также слабый гололед.
В то же время утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях возможен туман, который ухудшит видимость на дорогах.
Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -3 до +2 °C, в Карпатах -4...-9 °C (днем на Закарпатье и в Крыму +1...+6 °C).
Напомним, завтра в Харькове синоптики прогнозируют плюсовую температуру в течение суток.
В то же время во Львове 27 декабря температура воздуха будет днем колебаться в пределах -4...+1 °C.
Также мы писали, что синоптики назвали месяц, который в этом году станет самым холодным за всю зиму.
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