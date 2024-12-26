Прогноз погоди в Україні завтра, 27 грудня, від Укргідрометцентру

Сніг і туман на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у п'ятницю, 27 грудня, буде з мокрим снігом, дощем та туманом. Крім того, в деяких областях очікується -9 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 27 грудня

Синоптики повідомили, що на крайньому півдні країни, вночі також і у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях завтра буде невеликий дощ та мокрий сніг, а також слабка ожеледь. На решті території без істотних опадів.

Погода в Україні у п'ятницю, 27 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях можливий туман, який погіршить видимість на дорогах. Також упродовж дня буде північно-східний вітер, пориви якого сягнуть до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від -3 °C до +2 °C, в Карпатах -4...-9 °C (вдень на Закарпатті та в Криму +1...+6 °C).

Нагадаємо, завтра у Харкові синоптики прогнозують плюсову температуру. Протягом доби не передбачається опадів.

Водночас у Львові 27 грудня температура повітря вдень коливатиметься у межах -4...+1 °C.

Також ми писали, що синоптики назвали місяць, який цього року стане найхолоднішим за всю зиму.