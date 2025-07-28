Прогноз магнитных бурь на 28 июля - на Солнце произошло три вспышки

Женщина страдает от головной боли. Фото: Pexels

В понедельник, 28 июля, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 28 июля

В течение последних 24 часов на Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 28 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 35.

Женщина страдает от головной боли. Фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, в течение недели Украину накроет жара — больше всего ее почувствуют жители юга, центра и востока.

Также синоптики сообщала, какой температура воды в Черном море.