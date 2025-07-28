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Головна Метео Геомагнітне поле буде нестабільним — прогноз магнітних бур

Геомагнітне поле буде нестабільним — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:24
Прогноз магнітних бур на 28 липня — на Сонці сталося три спалахи
Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

У понеділок, 28 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 28 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 28 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 35.
Чому болить голова 28 липня - магнітні бурі сьогодні
Жінка страждає від головного болю. Фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, протягом тижня Україну накриє спека — найбільше її відчують мешканці півдня, центру та сходу. 

Також синоптики повідомляла, якої температура води у Чорному морі.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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