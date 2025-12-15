Погода сегодня, 15 декабря, в Украине - Укргидрометцентр

Мужчина на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 15 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах будет гололедица. На западе и юго-западе страны без осадков. В то же время в западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 15 декабря

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет дуть сегодня западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила на уровне +2...-3 °С, днем ожидается 0...+5 °С. На востоке и северо-востоке ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 15 декабря будет облачно. Прогнозируют небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах гололедица.

Ночью и утром по области местами туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В Киеве тем временем ночью 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине будет преобладать облачная погода, в западных областях возможны прояснения, а на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине и Луганщине — пройдет мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Что касается температуры воздуха, она повысится на несколько градусов и составит +1...+5 °С. Теплее будет в западных областях — +3...+6 °С. Еще небольшие минусы задержатся на востоке и северо-востоке на уровне -1...-3 °С.

В Киеве тем временем потеплеет и начнет таять снег. Максимальная температура составит +2...+4 °С. Если и будут незначительные осадки, то туман или небольшой дождь.

Напомним, что в Одессе сегодня сохранится относительно мягкая зимняя погода без осадков. Температура днем будет до +9 °C, а ветер останется умеренным.

Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.