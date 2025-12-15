Погода сьогодні, 15 грудня, в Україні — Укргідрометцентр

Чоловік на вулиці в сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 15 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах буде ожеледиця. На заході та південному заході країни без опадів. Водночас у західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 15 грудня

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Вітер дутиме сьогодні західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила на рівні +2...-3 °С, вдень очікується 0...+5 °С. На сході та північному сході вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 15 грудня буде хмарно. Прогнозують невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця.

Вночі та вранці по області місцями туман. Вітер дутиме північно-західний за швидкістю 5-10 м/с.

У Києві тим часом вночі 0...-2 °С, вдень +2...+4 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні у в Україні переважатиме хмарна погода, у західних областях можливі прояснення, а на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині — пройде мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Щодо температури повітря, вона підвищиться на кілька градусів і становитиме +1...+5 °С. Тепліше буде у західних областях — +3...+6 °С. Ще невеликі мінуси затримаються на сході та північному сході на рівні -1...-3 °С.

У Києві тим часом потеплішає та почне танути сніг. Максимальна температура становитиме +2...+4 °С. Якщо й будуть незначні опади, то мряка або ж невеликий дощ.

