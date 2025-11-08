Прогноз погоды в Украине на завтра 9 ноября от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 ноября, ожидается с дождями и туманом в некоторых областях. По всей территории прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 9 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, а днем на Правобережье ожидается небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Украине 9 ноября. Фото: Укргидрометцентр

На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром возможен туман.

Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на юге до +10 °С. Днем ожидается +7...+12 °С, на юге до +15 °С.

Погода от Наталки Диденко на 9 ноября

Дожди ожидаются в западных, северных областях и в Одесской области. Вероятны еще незначительные осадки в Винницкой и Черкасской областях.

Погода в Украине 9 ноября. Фото: Meteoprog

На остальной территории существенных дождей не будет, а лишь облачность.

Температура ночью +2...+8 °С, днем на западе и севере +7...+12 °С. На остальной территории Украины +12...+16 °С.

В Киеве завтра есть вероятность небольшого дождя. В течение дня максимальная температура ожидается +8...+10 °С.

"Из ближайшего интересного синоптического: 11-го ноября еще больше похолодает на западе и севере, днем до +6...+9 °С. И практически повсюду в Украине во вторник будут идти дожди", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 9 ноября в Одессе прогнозируют дожди и туман. В то же время там температура воздуха повысится до +15 °С.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, чего ожидать от погоды в Украине на День Святого Николая и Рождество.