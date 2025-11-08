Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Дожди и туман — где в Украине завтра прогнозируют похолодание

Дожди и туман — где в Украине завтра прогнозируют похолодание

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 22:41
обновлено: 23:45
Прогноз погоды в Украине на завтра 9 ноября от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 ноября, ожидается с дождями и туманом в некоторых областях. По всей территории прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на 9 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, а днем на Правобережье ожидается небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада
Погода в Украине 9 ноября. Фото: Укргидрометцентр

На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром возможен туман.

Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на юге до +10 °С. Днем ожидается +7...+12 °С, на юге до +15 °С.

Погода от Наталки Диденко на 9 ноября

Дожди ожидаются в западных, северных областях и в Одесской области. Вероятны еще незначительные осадки в Винницкой и Черкасской областях.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада
Погода в Украине 9 ноября. Фото: Meteoprog

На остальной территории существенных дождей не будет, а лишь облачность.

Температура ночью +2...+8 °С, днем на западе и севере +7...+12 °С. На остальной территории Украины +12...+16 °С.

В Киеве завтра есть вероятность небольшого дождя. В течение дня максимальная температура ожидается +8...+10 °С.

"Из ближайшего интересного синоптического: 11-го ноября еще больше похолодает на западе и севере, днем до +6...+9 °С. И практически повсюду в Украине во вторник будут идти дожди", — добавила Диденко.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 9 ноября в Одессе прогнозируют дожди и туман. В то же время там температура воздуха повысится до +15 °С.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, чего ожидать от погоды в Украине на День Святого Николая и Рождество.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации