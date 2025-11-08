Прогноз погоди в Україні на завтра 9 листопада від Укргідрометцентра і Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 листопада, очікується з дощами та туманом у деяких областях. По всій території прогнозують хмарну погоду, але з проясненнями.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 9 листопада від Укргідрометцентра

Синоптики зазначають, що вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, а вдень на Правобережжі очікується невеликий, місцями помірний дощ. На решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 9 листопада. Фото: Укргідрометцентр

На Лівобережжі, у Карпатах та на Прикарпатті вночі та зранку можливий туман.

Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +2...+7 °С, на півдні до +10 °С. Вдень очікується +7...+12 °С, на півдні до +15 °С.

Погода від Наталки Діденко на 9 листопада

Дощі очікуються в західних, північних областях та на Одещині. Ймовірні ще незначні опади на Вінниччині та Черкащині.

Погода в Україні 9 листопада. Фото: Meteoprog

На решті території істотних дощів не буде, а лише хмарність.

Температура вночі +2...+8 °С, вдень на заході та півночі +7...+12 °С. На решті території України +12...+16 °С.

У Києві завтра є ймовірність невеликого дощу. Протягом дня максимальна температура очікується +8...+10 °С.

"Із найближчого цікавого синоптичного: 11-го листопада ще більше похолоднішає на заході та півночі, вдень до +6...+9 °С. І практично повсюди в Україні у вівторок йтимуть дощі", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 листопада в Одесі прогнозують дощі та туман. Водночас там температура повітря підвищиться до +15 °С.

Раніше метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, чого очікувати від погоди в Україні на День Святого Миколая та Різдво.