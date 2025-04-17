Прогноз погоды в Украине на завтра 18 апреля от Наталки Диденко

Дожди и порывистый ветер — Диденко назвала, где испортится погода
Погода в Украине завтра, 18 апреля, ожидается с дождями и порывистым ветром в некоторых областях. Однако температура воздуха останется высокой.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 18 апреля
Днем температура воздуха будет +20...+23 °C, вблизи морей +16...+20 °C.
Осадки в виде дождей ожидаются завтра только на Закарпатье и вокруг Карпат. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.
Диденко предупредила о порывистом южном ветре, но в восточных областях — небольшой или умеренный.
В Киеве 18, 19 и 20 апреля будет сухо и тепло. В столице прогнозируют +20...+23 °C.
Снижение температуры воздуха
А в субботу, 19 апреля, в западной части ожидается снижение температура до +16...+19 °C. Однако на остальной территории предполагается +20...+24 °C.
Погода на Пасху
В воскресенье, 20 апреля, везде будет тепло — +20...+24 °C.
"Будет царить 20-го апреля сухая солнечная погода, лишь в западных областях вероятен небольшой дождь", — рассказала Диденко.
Напомним, в Харькове завтра будет солнечно и тепло. Днем температура воздуха прогреется до +23...+24 °C.
Ранее синоптики предупредили о похолодании в Украине в мае. Возможно существенное снижение температуры.
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