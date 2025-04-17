Прогноз погоды в Украине на завтра 18 апреля от Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 18 апреля, ожидается с дождями и порывистым ветром в некоторых областях. Однако температура воздуха останется высокой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 18 апреля

Днем температура воздуха будет +20...+23 °C, вблизи морей +16...+20 °C.

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля. Фото: Meteopost

Осадки в виде дождей ожидаются завтра только на Закарпатье и вокруг Карпат. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Диденко предупредила о порывистом южном ветре, но в восточных областях — небольшой или умеренный.

В Киеве 18, 19 и 20 апреля будет сухо и тепло. В столице прогнозируют +20...+23 °C.

Снижение температуры воздуха

А в субботу, 19 апреля, в западной части ожидается снижение температура до +16...+19 °C. Однако на остальной территории предполагается +20...+24 °C.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля. Фото: Meteopost

Погода на Пасху

В воскресенье, 20 апреля, везде будет тепло — +20...+24 °C.

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля. Фото: Meteopost

"Будет царить 20-го апреля сухая солнечная погода, лишь в западных областях вероятен небольшой дождь", — рассказала Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове завтра будет солнечно и тепло. Днем температура воздуха прогреется до +23...+24 °C.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Украине в мае. Возможно существенное снижение температуры.