Прогноз погоди в Україні на завтра 18 квітня від Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 18 квітня, очікується з дощами та рвучким вітром у деяких областях. Однак температура повітря залишиться високою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 18 квітня

Вдень температура повітря буде +20...+23 °C, поблизу морів +16...+20 °C.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня. Фото: Meteopost

Опади у вигляді дощів очікуються завтра лише на Закарпатті та навколо Карпат. На решті території України буде сухо та сонячно.

Діденко попередила про рвучкий південний вітер, але в східних областях — невеликий або помірний.

У Києві 18, 19 та 20 квітня буде сухо та тепло. У столиці прогнозують +20...+23 °C.

Зниження температури повітря

А у суботу, 19 квітня, у західній частині очікується зниження температура до +16...+19 °C. Однак на решті території передбачається +20...+24 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня. Фото: Meteopost

Погода на Великдень

У неділю, 20 квітня, скрізь буде тепло — +20...+24 °C.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня. Фото: Meteopost

"Пануватиме 20-го квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ", — розповіла Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завтра буде сонячно та тепло. Вдень температура повітря прогріється до +23...+24 °C.

Раніше синоптики попередили про похолодання в Україні в травні. Можливе істотне зниження температури.