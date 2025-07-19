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Дожди и похолодание — синоптики дали прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 23:33
Погода в Украине 20 июля — точный прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Девушки идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 20 июля, будет в отдельных регионах дождливой. На Западе страны ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 июля

По прогнозам синоптиков, в западных, северных, а днем также в центральных областях, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер будет западного и юго-западного направления, со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели ночью будут варьироваться:

  • в большинстве регионов столбики термометров покажут от +14 до +19 °С,
  • на юге и востоке будет теплее — от +17 до +22 °С,
  • в Карпатах прохладнее — от +9 до +14 °С.

Днем температура воздуха составит:

  • в западных, северных и центральных областях — от +20 до +25 °С,
  • в южных и восточных — от +27 до +32 °С,
  • в Карпатском регионе — от +17 до +22 °С.
Погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 20 июля в Украине будет преобладать жаркая и в основном сухая погода, однако в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Атмосферные фронты принесут локальные осадки в западные и северные области, а вечером — также на Луганщину. На остальной территории сохранится ясная и солнечная погода.

Температурный фон по стране будет неоднородным. Умереннее всего — на западе, где столбики термометров поднимутся до +20...+24 °C.

На севере ожидается +24...+26 °C, в центральных регионах — до +28 °C, хотя в Винницкой области будет несколько прохладнее, до +20...+22 °C.

В восточных областях будет царить настоящее лето: на Харьковщине +26...+27 °C, а в Луганской и Донецкой областях — до +35 °C.

На юге — от +27 до +30 °C, местами, в частности в Запорожской области и степном Крыму, воздух прогреется до +34 °C.

В Киеве 20 июля возможны периодические дожди с грозами. Дневная температура будет оставаться комфортной, колеблясь в пределах +20...+23 °C.

Температурна карта
Карта дождей. Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что по 21 июля включительно в Украине ожидается неустойчивая погода из-за циклона, который будет медленно двигаться с территории страны в сторону Беларуси.

А какой будет погода в воскресенье в курортной Одессе 20 июля — читайте в прогнозе от Новини.LIVE.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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