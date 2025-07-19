Погода в Україні 20 липня — точний прогноз від Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Дівчата йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 20 липня, буде в окремих регіонах дощовою. На Заході країни очікується зниження температури повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 липня

За прогнозами синоптиків, у західних, північних, а вдень також у центральних областях, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози. На решті території опадів не передбачається.

Вітер буде західного та південно-західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температурні показники вночі варіюватимуться:

в більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть від +14 до +19 °С,

на півдні та сході буде тепліше — від +17 до +22 °С,

у Карпатах прохолодніше — від +9 до +14 °С.

Вдень температура повітря становитиме:

у західних, північних та центральних областях — від +20 до +25 °С,

у південних та східних — від +27 до +32 °С,

у Карпатському регіоні — від +17 до +22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 20 липня в Україні переважатиме спекотна й здебільшого суха погода, проте в деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Атмосферні фронти принесуть локальні опади у західні та північні області, а ввечері — також на Луганщину. На решті території збережеться ясна й сонячна погода.

Температурний фон по країні буде неоднорідним. Найпомірніше — на заході, де стовпчики термометрів піднімуться до +20…+24 °C.

На півночі очікується +24…+26 °C, у центральних регіонах — до +28 °C, хоча на Вінниччині буде дещо прохолодніше, до +20…+22 °C.

У східних областях пануватиме справжнє літо: на Харківщині +26…+27 °C, а в Луганській та Донецькій областях — до +35 °C.

На півдні — від +27 до +30 °C, місцями, зокрема в Запорізькій області та степовому Криму, повітря прогріється до +34 °C.

У Києві 20 липня можливі періодичні дощі з грозами. Денна температура залишатиметься комфортною, коливатиметься в межах +20…+23 °C.

Карта дощів. Фото: Ventusky

Раніше ми писали, що по 21 липня включно в Україні очікується нестійка погода через циклон, який повільно рухатиметься з території країни в бік Білорусі.

А якою буде погода у неділю в курортній Одесі 20 липня — читайте у прогнозі від Новини.LIVE.