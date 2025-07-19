Погода в Україні 20 липня — точний прогноз від Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Дощі та похолодання — синоптики дали прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 20 липня, буде в окремих регіонах дощовою. На Заході країни очікується зниження температури повітря.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 липня
За прогнозами синоптиків, у західних, північних, а вдень також у центральних областях, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози. На решті території опадів не передбачається.
Вітер буде західного та південно-західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с.
Температурні показники вночі варіюватимуться:
- в більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть від +14 до +19 °С,
- на півдні та сході буде тепліше — від +17 до +22 °С,
- у Карпатах прохолодніше — від +9 до +14 °С.
Вдень температура повітря становитиме:
- у західних, північних та центральних областях — від +20 до +25 °С,
- у південних та східних — від +27 до +32 °С,
- у Карпатському регіоні — від +17 до +22 °С.
Погода від Наталки Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 20 липня в Україні переважатиме спекотна й здебільшого суха погода, проте в деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Атмосферні фронти принесуть локальні опади у західні та північні області, а ввечері — також на Луганщину. На решті території збережеться ясна й сонячна погода.
Температурний фон по країні буде неоднорідним. Найпомірніше — на заході, де стовпчики термометрів піднімуться до +20…+24 °C.
На півночі очікується +24…+26 °C, у центральних регіонах — до +28 °C, хоча на Вінниччині буде дещо прохолодніше, до +20…+22 °C.
У східних областях пануватиме справжнє літо: на Харківщині +26…+27 °C, а в Луганській та Донецькій областях — до +35 °C.
На півдні — від +27 до +30 °C, місцями, зокрема в Запорізькій області та степовому Криму, повітря прогріється до +34 °C.
У Києві 20 липня можливі періодичні дощі з грозами. Денна температура залишатиметься комфортною, коливатиметься в межах +20…+23 °C.
Раніше ми писали, що по 21 липня включно в Україні очікується нестійка погода через циклон, який повільно рухатиметься з території країни в бік Білорусі.
А якою буде погода у неділю в курортній Одесі 20 липня — читайте у прогнозі від Новини.LIVE.
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