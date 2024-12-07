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Дождь и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

7 декабря 2024 05:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прогноз погоды в Украине в субботу 7 декабря, от Укргидрометцентра
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Прогноз погоды в Украине на субботу, 7 декабря, сообщили синоптики. В этот день пасмурно. Дождь и мокрый снег ожидаются только на юго-востоке страны, ночью и в большинстве западных областей без существенных осадков. В северных, центральных и Харьковской областях местами гололедица, на дорогах тоже гололед.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура в течение суток составит -2...+3 °С. В южной части ночью 0...+5 °С, днем +4...+9 °С, в Одесской области и в Крыму до +13 °С.

Дождь и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 7 декабря прогнозируется облачная погода. Ожидается мокрый снег и дождь. Ночью местами гололедица, на дорогах тоже гололедица.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура в течение суток будет от -2...+3 °С.

В то же время, в Киеве ночью ожидается 0 °С, днем +1...+3 °С.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Харькове будет прохладная погода с температурой около -1°C в течение дня и ночи. Небо будет преимущественно облачным, но без существенных осадков.

Также мы сообщали, что в Одессе на сегодняшний день объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильное волны моря. В связи с этим одесситов призывают быть осторожными.

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00:49 В Киевской области слышны взрывы на фоне атаки дронов

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