Прогноз погоди в Україні у суботу 7 грудня, від Укргідрометцентру

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на суботу, 7 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. Дощ та мокрий сніг очікується лише на південному сході країни, вночі і у більшості західних областей без істотних опадів. У північних, центральних та Харківській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це у п'ятницю, 6 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура протягом доби становитиме -2...+3 °С. У південній частині вночі 0...+5 °С, вдень +4...+9 °С, в Одеській області та в Криму до +13 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 7 грудня прогнозують хмарну погоду. Очікується мокрий сніг та дощ. Вночі місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура протягом доби буде від -2...+3 °С.

Тим часом у Києві вночі очікується 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Нагадаємо, що у суботу, 7 грудня, у Харкові буде прохолодна погода з температурою близько -1°C протягом дня та ночі. Небо буде переважно хмарним, але без істотних опадів

Також ми повідомляли, що в Одесі на сьогодні оголосили штормове попередження. Вранці та вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря. У зв'язку з цим одеситів закликають бути обережними.