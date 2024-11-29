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Дождь и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

29 ноября 2024 05:27
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прогноз погоды в Украине в пятницу, 29 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Снегопад. Фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 29 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет пасмурно. В западных, Житомирской, а днем и Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях будет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. В северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура в течение суток составит +2...-3 °С (ночью в восточных областях -1...-6 °С, днем на западе и юге страны +3...+8 °С, в Одесской области и Крыму до +12 °С).

Дождь и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 29 ноября прогнозируется облачная погода. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура в течение суток от +2...-3 °С.

В Киеве ночью будет 0...-2 °С, днем 0...+2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу 29 ноября, в Украине теплее всего ожидается южная часть страны +6...+11 °С. Также тепло будет в западных областях +4...+7 °С. На остальной территории в течение дня морозы не ожидаются (хотя и могут быть небольшие), температура будет составлять +1...+5 °С.

"Из-за циклона над Грецией и его атмосферных фронтов забросит осадков и в Украину", — отметила Диденко.

Она добавила, что сегодня ожидается дождь и мокрый снег в западных областях, на севере Украины, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории без осадков, а в Донецкой и Луганской областях возможны солнечные прояснения.

"Бродят туманы, ну, это уже до весны", — пишет она.

Дождь и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня - фото 3
Карта циклона. Фото: скриншот

В Киеве в это время ожидается мокрый снег и дождь. В течение дня юго-восточный ветер хоть и не будет штормовым, но порывистым, некомфортным. Температура воздуха ночью будет около 0 °С, днем +1...+3 °С.

Диденко добавила, что в субботу и воскресенье погоду всей Украины будет определять антициклон, поэтому будет без осадков и сравнительно тепло.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, в Харькове и области будет облачная погода. Синоптики не прогнозируют осадки в этот день.

Также мы сообщали, что во Львове облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди в течение дня.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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