Прогноз погоди в Україні у п'ятницю, 29 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Снігопад. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 29 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. У західних, Житомирській, а вдень і в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях буде дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів. У північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це у четвер, 28 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 29 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний, в західних областях з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура протягом доби становитиме +2...-3 °С (вночі у східних областях -1...-6 °С, вдень на заході та півдні країни +3...+8 °С, в Одеській області та в Криму до +12 °С).

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 29 листопада прогнозують хмарну погоду. Вночі буде без опадів, вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура протягом доби від +2...-3 °С.

У Києві вночі буде 0...-2 °С, вдень 0...+2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю 29 листопада, в Україні найтеплішою очікується південна частина +6...+11 °С. Також тепло буде у західних областях +4...+7 °С. На решті території протягом дня морозів не очікується (хоча й можуть бути невеликі), температура становитиме +1...+5 °С.

"Через циклон над Грецією та його атмосферні фронти закине опадів і в Україні", — зазначила Діденко.

Вона додала, що сьогодні очікується дощ та мокрий сніг у західних областях, на півночі України, у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. На решті території без опадів, а у Донецькій та Луганській областях можливі сонячні прояснення.

"Блукатимуть тумани, ну, це вже аж до весни", — пише вона.

Карта циклону. Фото: скриншот

У Києві тим часом очікується мокрій сніг та дощ. Протягом дня південно-східний вітер хоч і не буде штормовим, проте поривчатим, некомфортним. Температура повітря вночі становитиме близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Діденко додала, що у суботу та неділю погоду всієї України визначатиме антициклон, тому крізь буде без опадів і порівняно тепло.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, у Харкові та області буде хмарна погода. Синоптики не прогнозують опадів у цей день.

Також ми повідомляли, що у Львові буде хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі протягом дня.