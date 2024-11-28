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Снігопад накриє Україну завтра — синоптики попередили області

28 листопада 2024 20:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 29 листопада від синоптиків
Сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 29 листопада, в Україні очікується мінлива погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах та зниження температури в деяких регіонах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 29 листопада

У п'ятницю, 29 листопада, синоптики прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом, у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. На решті території опадів не очікується.

На дорогах північних областей, Вінниччини, Хмельниччини та в Карпатах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, у західних регіонах змінюватиметься на північно-західний, із швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від +2 °C до -3 °C, уночі на сході очікується від +1 °C до -6 °C. У західних та південних регіонах вдень прогнозують +3 °C...+8 °C, а в Одеській області та Криму до +12 °C.

погода в Україні 29 листопада
Прогноз погоди на 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 29 листопада від Діденко

Синоптик Наталка Діденко заявила, що найтепліша погода завтра очікується на півдні України, де температура повітря становитиме +6...+11 °C. У західних областях прогнозують +4...+7 °C.

Морози послабшають, але місцями можливе незначне похолодання до +1...+5 °C. Також українцям варто бути готовими до ожеледиці та туману вранці.

У п'ятницю опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Одещині. На решті територій опадів не прогнозують, а в Донецькій і Луганській областях можливі сонячні прояснення.

У Києві 29 листопада прогнозують мокрий сніг і дощ. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку. Температура вночі знизиться до 0 °C, удень підніметься до +1...+3 °C.

карта погоди
Температурна карта на 29 листопада. Фото: ventusky

Нагадаємо, погода у Києві та області 29 листопада буде морозною та сніжною, місцями на дорогах очікується ожеледиця.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області буде хмарна погода. Синоптики не прогнозують опадів цього дня.

У Львові 29 листопада буде хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі протягом дня.

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