Прогноз погоды в Украине на завтра 29 ноября от синоптиков.

Снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 29 ноября, в Украине ожидается переменная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах и снижении температуры в некоторых регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, синоптики прогнозируют дождь местами с мокрым снегом в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. На остальной территории осадков не ожидается.

На дорогах северных областей, Винницкой, Хмельницкой и Карпатах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, в западных регионах будет меняться на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем от +2 °C до -3 °C, ночью на востоке ожидается от +1 °C до -6 °C. В западных и южных регионах днем прогнозируют +3...+8 °C, а в Одесской области и Крыму до +12 °C.

Прогноз погоды на 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 29 ноября от Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что самая теплая погода завтра ожидается на юге Украины, где температура воздуха будет +6...+11 °C. В западных областях прогнозируют +4...+7 °C.

Морозы ослабеют, но местами возможно незначительное похолодание до +1...+5 °C. Также украинцам следует быть готовыми к гололедице и туману утром.

В пятницу осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальных территориях осадков не прогнозируется, а в Донецкой и Луганской областях возможны солнечные прояснения.

В Киеве 29 ноября прогнозируется мокрый снег и дождь. Ветер будет порывистым, юго-восточное направление. Температура ночью снизится до 0 °C, днем поднимется до +1...+3 °C.

Температурная карта на 29 ноября. Фото: ventusky

Напомним, погода в Киеве и области 29 ноября будет морозной и снежной, местами на дорогах ожидается гололедица.

Ранее мы сообщали, что в Харькове и области будет облачная погода. Синоптики не прогнозируют осадки в этот день.

Во Львове 29 ноября облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди в течение дня.