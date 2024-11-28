Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Снегопад накроет Украину завтра — синоптики предупредили области arrow

Снегопад накроет Украину завтра — синоптики предупредили области

28 ноября 2024 20:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 29 ноября от синоптиков.
Снег на улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 29 ноября, в Украине ожидается переменная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах и снижении температуры в некоторых регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, синоптики прогнозируют дождь местами с мокрым снегом в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. На остальной территории осадков не ожидается.

На дорогах северных областей, Винницкой, Хмельницкой и Карпатах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, в западных регионах будет меняться на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем от +2 °C до -3 °C, ночью на востоке ожидается от +1 °C до -6 °C. В западных и южных регионах днем прогнозируют +3...+8 °C, а в Одесской области и Крыму до +12 °C.

погода в Украине 29 ноября
Прогноз погоды на 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 29 ноября от Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что самая теплая погода завтра ожидается на юге Украины, где температура воздуха будет +6...+11 °C. В западных областях прогнозируют +4...+7 °C.

Морозы ослабеют, но местами возможно незначительное похолодание до +1...+5 °C. Также украинцам следует быть готовыми к гололедице и туману утром.

В пятницу осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальных территориях осадков не прогнозируется, а в Донецкой и Луганской областях возможны солнечные прояснения.

В Киеве 29 ноября прогнозируется мокрый снег и дождь. Ветер будет порывистым, юго-восточное направление. Температура ночью снизится до 0 °C, днем поднимется до +1...+3 °C.

карта погоды
Температурная карта на 29 ноября. Фото: ventusky

Напомним, погода в Киеве и области 29 ноября будет морозной и снежной, местами на дорогах ожидается гололедица.

Ранее мы сообщали, что в Харькове и области будет облачная погода. Синоптики не прогнозируют осадки в этот день.

Во Львове 29 ноября облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди в течение дня.

погода Украина снег прогноз погоды погода в Украине температура воздуха

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

21:13 Уникальная схема для уклонистов — как суд наказал организатора

20:58 Россияне казнили пленных военных ВСУ в Донецкой области — фото

обновлено:

20:50 Динамо после первого тайма играет вничью с Викторией в ЛЕ

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

20:28 Путин хочет сорвать усилия Трампа — обращение Зеленского

20:22 Снегопад накроет Украину завтра — синоптики предупредили области

20:18 Головин отреагировал на решение Трубина не жать ему руку

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

21:13 Уникальная схема для уклонистов — как суд наказал организатора

20:58 Россияне казнили пленных военных ВСУ в Донецкой области — фото

обновлено:

20:50 Динамо после первого тайма играет вничью с Викторией в ЛЕ

20:28 Путин хочет сорвать усилия Трампа — обращение Зеленского

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

20:22 Снегопад накроет Украину завтра — синоптики предупредили области

20:18 Головин отреагировал на решение Трубина не жать ему руку

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией