Главная Метео Дожди и холод — Диденко предупредила о непогоде завтра

Дожди и холод — Диденко предупредила о непогоде завтра

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 19:00
Прогноз погоды в Украине на завтра 5 октября от Натальи Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 октября, ожидается с дождями в нескольких областях. Кроме того, местами температура воздуха снизится до +9 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 5 октября

Холоднее всего завтра будет на западе, а самая высокая температура воздуха ожидается на востоке и юго-востоке.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня
Погода в Украине 5 октября. Фото: Meteopost

Диденко рассказала, что в западных регионах прогнозируется +9...+12 °C, в северных +12...+14 °C, в центральных +12...+18 °C, в южных +15...+19, а в Крыму до +20 °C. В восточных областях ожидается +15...+18 °C.

Дожди будут в южной части, кроме Одесской области. Кроме того, осадки ожидаются в восточных областях и местами в западных.

Погода в Киеве 5 октября

В столице осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха будет +14...+15 °C.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили несколько областей о дождях и сильных порывах ветра завтра.

А в Харькове 5 октября температура воздуха повысится до +17 °С. Синоптики прогнозируют незначительные осадки.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
