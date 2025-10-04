Відео
Головна Метео Дощі та холод — Діденко попередила про негоду завтра

Дощі та холод — Діденко попередила про негоду завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 19:00
Прогноз погоди в Україні на завтра 5 жовтня від Наталки Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 5 жовтня, очікується з дощами у декількох областях. Крім того, місцями температура повітря знизиться до +9 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 5 жовтня

Найхолодніше завтра буде на заході, а найвища температура повітря очікується на сході та південному сході.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня
Погода в Україні 5 жовтня. Фото: Meteopost

Діденко розповіла, що у західних регіонах прогнозується +9...+12 °C, у північних +12...+14 °C, у центральних +12...+18 °C, у південних +15...+19, а в Криму до +20 °C. У східних областях очікується +15...+18 °C.

Дощі будуть у південній частині, окрім Одеської області. Крім того, опади очікуються у східних областях та подекуди в західних.

Погода в Києві 5 жовтня

У столиці опадів не прогнозується. Вдень температура повітря буде +14...+15 °C.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили декілька областей про дощі та сильні пориви вітру завтра.

А у Харкові 5 жовтня температура повітря підвищиться до +17 °С. Синоптики прогнозують незначні опади.

погода Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
