Прогноз погоди в Україні на завтра 5 жовтня від Наталки Діденко

Дощі та холод — Діденко попередила про негоду завтра
Погода в Україні завтра, 5 жовтня, очікується з дощами у декількох областях. Крім того, місцями температура повітря знизиться до +9 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 5 жовтня
Найхолодніше завтра буде на заході, а найвища температура повітря очікується на сході та південному сході.
Діденко розповіла, що у західних регіонах прогнозується +9...+12 °C, у північних +12...+14 °C, у центральних +12...+18 °C, у південних +15...+19, а в Криму до +20 °C. У східних областях очікується +15...+18 °C.
Дощі будуть у південній частині, окрім Одеської області. Крім того, опади очікуються у східних областях та подекуди в західних.
Погода в Києві 5 жовтня
У столиці опадів не прогнозується. Вдень температура повітря буде +14...+15 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили декілька областей про дощі та сильні пориви вітру завтра.
А у Харкові 5 жовтня температура повітря підвищиться до +17 °С. Синоптики прогнозують незначні опади.
