Прогноз погоди в Україні на завтра 5 жовтня від Наталки Діденко

Погода в Україні завтра, 5 жовтня, очікується з дощами у декількох областях. Крім того, місцями температура повітря знизиться до +9 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 5 жовтня

Найхолодніше завтра буде на заході, а найвища температура повітря очікується на сході та південному сході.

Діденко розповіла, що у західних регіонах прогнозується +9...+12 °C, у північних +12...+14 °C, у центральних +12...+18 °C, у південних +15...+19, а в Криму до +20 °C. У східних областях очікується +15...+18 °C.

Дощі будуть у південній частині, окрім Одеської області. Крім того, опади очікуються у східних областях та подекуди в західних.

Погода в Києві 5 жовтня

У столиці опадів не прогнозується. Вдень температура повітря буде +14...+15 °C.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили декілька областей про дощі та сильні пориви вітру завтра.

А у Харкові 5 жовтня температура повітря підвищиться до +17 °С. Синоптики прогнозують незначні опади.