Прогноз погоди в Україні на завтра 5 жовтня від Укргідрометцентру

Погода в Україні завтра, 5 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 5 жовтня

Синоптики розповіли, що помірні, а вдень у східних областях місцями будуть значні дощі. Водночас у більшості південних областей істотних опадів не прогнозують.

Вночі та зранку у західних та північних регіонах місцями можливий туман. Вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. У Карпатах місцями очікуються пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +6...+11 °C, вдень +11...+16 °C. На півдні та сході буде найтепліше — до +18 °C. У західних областях вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.

На високогірʼї Карпат можливий мокрий сніг та дощ. Там температура протягом доби буде від -2 до +3 °C.

Нагадаємо, на Харківщині завтра очікується незначний дощ. Протягом доби буде хмарно з проясненнями.

А в Одесі синоптики прогнозують 5 жовтня сильні пориви вітру. Людей попереджають про можливі повалення дерев та гілок.