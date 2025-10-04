Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ливни зальют несколько регионов — прогноз Укргидрометцентра

Ливни зальют несколько регионов — прогноз Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 17:39
Прогноз погоды в Украине на завтра 5 октября от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 5 октября

Синоптики рассказали, что умеренные, а днем в восточных областях местами будут значительные дожди. В то же время в большинстве южных областей существенных осадков не прогнозируют.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня
Погода в Украине 5 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в западных и северных регионах местами возможен туман. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. В Карпатах местами ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6...+11 °C, днем +11...+16 °C. На юге и востоке будет теплее всего - до +18 °C. В западных областях ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C.

На высокогорье Карпат возможен мокрый снег и дождь. Там температура в течение суток будет от -2 до +3 °C.

Напомним, на Харьковщине завтра ожидается незначительный дождь. В течение суток будет облачно с прояснениями.

А в Одессе синоптики прогнозируют 5 октября сильные порывы ветра. Людей предупреждают о возможном падении деревьев и веток.

погода Укргидрометцентр синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации