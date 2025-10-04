Прогноз погоды в Украине на завтра 5 октября от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 5 октября

Синоптики рассказали, что умеренные, а днем в восточных областях местами будут значительные дожди. В то же время в большинстве южных областей существенных осадков не прогнозируют.

Погода в Украине 5 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в западных и северных регионах местами возможен туман. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. В Карпатах местами ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6...+11 °C, днем +11...+16 °C. На юге и востоке будет теплее всего - до +18 °C. В западных областях ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C.

На высокогорье Карпат возможен мокрый снег и дождь. Там температура в течение суток будет от -2 до +3 °C.

Напомним, на Харьковщине завтра ожидается незначительный дождь. В течение суток будет облачно с прояснениями.

А в Одессе синоптики прогнозируют 5 октября сильные порывы ветра. Людей предупреждают о возможном падении деревьев и веток.