Прогноз погоды в Украине на завтра 30 мая

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 30 мая, ожидается с дождями в некоторых регионах. Однако местами температура воздуха повысится до +26 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 30 мая от Укргидрометцентра

В большинстве областей страны ожидается неустойчивая погода в поле пониженного давления, особенно в дневные часы. Дожди будут кратковременные и летние.

В дневные часы на западе страны будет область повышенного давления, которая придет с запада, поэтому там сохранится сухая погода.

Погода в Украине 30 мая. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики прогнозируют облачность, но с прояснениями. В ночные часы небольшие кратковременные дожди ожидаются на западе и востоке страны, а днем — на большей части территории, за исключением западных областей. В восточных регионах днем местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +18...+23 °C. На востоке страны ожидается до +26 °C, в западных областях — +15...+20 °C. В Карпатах ночью будет +3...+8 °C, а днем +11...+16 °C.

Погода от Наталки Диденко

Временно завтра западная часть Украины, значительная часть востока, центра и юга окажется в сухой погоде.

Погода в Украине 30 мая. Фото: facebook.com/tala.didenko

"Эта полоса, что на карте, будет дождливой, местами с грозами или даже градом", — отметила Диденко.

Температура воздуха на востоке будет +23...+26 °C, на западе +15...+19 °C, на остальной территории — +20...+24 °C.

А в Киеве завтра ожидается небольшой дождь. Там температура воздуха повысится до +20 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE сообщали, какая будет погода в июне и к чему готовиться украинцам.

А Киев 29 мая накрыл мощный ливень. Кроме того, молния ударила в окно многоэтажного дома в Оболонском районе.