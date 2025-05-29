Прогноз погоди в Україні на завтра 30 травня

Дощі та грози не припиняться — де завтра знову очікувати негоду
Погода в Україні завтра, 30 травня, очікується з дощами у деяких регіонах. Однак місцями температура повітря підвищиться до +26 °C. Крім того, синоптики попереджають про грози.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 30 травня від Укргідрометцентру
У більшості областей країни очікується нестійка погода в полі зниженого тиску, особливо в денні години. Дощі будуть короткочасні та літні.
У денні години на заході країни буде область підвищеного тиску, що прийде із заходу, тому там утримається суха погода.
Синоптики прогнозують хмарність, але з проясненнями. У нічні години невеликі короткочасні дощі очікуються на заході та сході країни, а вдень — на більшій частині території, за винятком західних областей. У східних регіонах вдень місцями можливі грози.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C. На сході країни очікується до +26 °C, у західних областях — +15...+20 °C. У Карпатах вночі буде +3...+8 °C, а вдень +11...+16 °C.
Погода від Наталки Діденко
Тимчасово завтра західна частина України, значна частина сходу, центру та півдня опиниться в сухій погоді.
"Ця смуга, що на карті, буде дощовою, подекуди із грозами чи й навіть градом", — зазначила Діденко.
Температура повітря на сході буде +23...+26 °C, на заході +15...+19 °C, на решті території — +20...+24 °C.
А у Києві завтра очікується невеликий дощ. Там температура повітря підвищиться до +20 °C.
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