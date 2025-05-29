Прогноз погоди в Україні на завтра 30 травня

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 30 травня, очікується з дощами у деяких регіонах. Однак місцями температура повітря підвищиться до +26 °C. Крім того, синоптики попереджають про грози.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 30 травня від Укргідрометцентру

У більшості областей країни очікується нестійка погода в полі зниженого тиску, особливо в денні години. Дощі будуть короткочасні та літні.

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У денні години на заході країни буде область підвищеного тиску, що прийде із заходу, тому там утримається суха погода.

Погода в Україні 30 травня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують хмарність, але з проясненнями. У нічні години невеликі короткочасні дощі очікуються на заході та сході країни, а вдень — на більшій частині території, за винятком західних областей. У східних регіонах вдень місцями можливі грози.

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Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C. На сході країни очікується до +26 °C, у західних областях — +15...+20 °C. У Карпатах вночі буде +3...+8 °C, а вдень +11...+16 °C.

Погода від Наталки Діденко

Тимчасово завтра західна частина України, значна частина сходу, центру та півдня опиниться в сухій погоді.

Погода в Україні 30 травня. Фото: facebook.com/tala.didenko

"Ця смуга, що на карті, буде дощовою, подекуди із грозами чи й навіть градом", — зазначила Діденко.

Температура повітря на сході буде +23...+26 °C, на заході +15...+19 °C, на решті території — +20...+24 °C.

А у Києві завтра очікується невеликий дощ. Там температура повітря підвищиться до +20 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, яка буде погода у червні та до чого готуватися українцям.

А Київ 29 травня накрила потужна злива. Крім того, блискавка вдарила у вікно багатоповерхового будинку в Оболонському районі.