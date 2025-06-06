Прогноз погоды в Украине на сегодня 6 июня

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине сегодня, 6 июня, ожидается с дождями и грозами в нескольких областях. Синоптики предупредили о граде и шквалах до 24 метров в секунду.

Об этом сообщают Meteoprog и Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 июня от Meteoprog

Грозовые дожди, град и шквалы до 17-24 метров в секунду ожидаются в западных, центральных и северо-восточных областях.

Погода в Украине 6 июня. Фото: Meteopost

На остальной территории страны осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем +25...+30 °С, в южных и центральных областях +30...+33 °С.

Погода от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что кратковременные дожди летнего характера ожидаются в северной части страны и западных областях. В Украину будет распространяться достаточно теплая воздушная масса с юго-запада.

Погода в Украине 6 июня. Фото: Укргидрометцентр

В течение суток ожидается переменная облачность. Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15...+20 °С, на востоке и юго-востоке +12...+17 °С. Днем ожидается +26...+31 °С. В Карпатах ночью +11...+16 °С, днем +20...+25 °С.

Напомним, в Одессе сегодня осадков не предвидится. Днем температура воздуха повысится до +27 °С.

А в июле в Украине будет жарче всего. Температура прогреется до +35 °С и выше.