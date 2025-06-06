Прогноз погоди в Україні на сьогодні 6 червня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні сьогодні, 6 червня, очікується з дощами та грозами у декількох областях. Синоптики попередили про град та шквали до 24 метрів на секунду.

Про це повідомляють Meteoprog та Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 червня від Meteoprog

Грозові дощі, град та шквали до 17-24 метрів на секунду очікуються у західних, центральних і північно-східних областях.

Погода в Україні 6 червня. Фото: Meteopost

На решті території країни опадів не прогнозується. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13…+19 °С, вдень +25…+30 °С, у південних та центральних областях +30…+33 °С.

Погода від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що короткочасні дощі літнього характеру очікуються у північній частині країни та західних областях. В Україну поширюватиметься досить тепла повітряна маса з південного заходу.

Погода в Україні 6 червня. Фото: Укргідрометцентр

Протягом доби очікується мінлива хмарність. Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +15...+20 °С, на сході та південному сході +12...+17 °С. Вдень очікується +26...+31 °С. У Карпатах вночі +11...+16 °С, вдень +20...+25 °С.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні опадів не передбачається. Вдень температура повітря підвищиться до +27 °С.

А у липні в Україні буде найспекотніше. Температура прогріється до +35 °С і вище.