Прогноз погоды на завтра в Украине — чего ожидать

Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 мая, погода в Украине будет довольно переменчивой. Следовательно, в некоторых областях ожидаются дожди, грозы и даже град.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 23 мая от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 23 мая, погоду западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей будет определять активный атмосферный фронт, который обусловит умеренные кратковременные дожди, днем грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

В то же время остальная территория Украины будет находиться в поле высокого атмосферного давления, что обеспечит погоду без осадков. На большинство территории будет поступать теплый воздух с юга.

Погода в Украине на 23 мая. Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 23 мая, по Украине ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 23 мая — +9...+14 °С. Зато днем будет значительно теплее, температура воздуха прогреется до +20...+25 °С. В юго-восточной части Украины ожидается до +28 °С, на крайнем западе страны — +13...+18°.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 23 мая от Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, 23 мая в Украине ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха +20...+25 °С.

Однако в западных областях атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, снизит температуру воздуха до +12...+18 °С.

Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Диденко предупреждает, что при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра.

По информации синоптика, эти дожди вечером в пятницу дойдут до Житомирской и Киевской областей.

Ранее мы информировали, какой будет погода в Киеве в пятницу, 23 мая.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.