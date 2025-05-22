Прогноз погоди на завтра в Україні — чого очікувати

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 травня, погода в Україні буде доволі мінливою. Відтак, у деяких областях очікуються дощі, грози та навіть град.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода на 23 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 23 травня, погоду західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей визначатиме активний атмосферний фронт, який зумовить помірні короткочасні дощі, вдень грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Водночас решта території України перебуватиме в полі високого атмосферного тиску, що забезпечить погоду без опадів. На більшість території надходитиме тепле повітря з півдня.

Погода в Україні на 23 травня. Фото: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 23 травня, по Україні очікується мінлива хмарність. Вітер південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 23 травня — +9...+14 °С. Натомість вдень буде значно тепліше, температура повітря прогріється до +20...+25 °С. У південно-східній частині України очікується до +28 °С, на крайньому заході країни — +13...+18°.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 23 травня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 23 травня в Україні очікується суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря +20...+25 °С.

Однак в західних областях атмосферний фронт, який принесе грозові дощі, знизить температуру повітря до +12...+18 °С.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Діденко попереджає, що при грозах можливий град та шквалисте посилення вітру.

За інформацією синоптика, ці дощі ввечері у п'ятницю дійдуть до Житомирщини та Київщини.

Раніше ми інформували, якою буде погода у Києві у п'ятницю, 23 травня.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.