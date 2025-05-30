Погода сегодня, 30 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях, а днем по всей территории Украины, кроме запада, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. На востоке страны днем местами грозы.

Об этом и четверг, 29 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

"Дожди будут носить летний кратковременный характер и будут преимущественно небольшими, а на западные области днем распространится с запада область повышенного давления, обусловливая погоду без осадков. Над Украиной еще будет оставаться прохладная воздушная масса", — прогнозируют синоптики.

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +9...+14 °С. Днем воздух прогреется до +18...+23 °С, на востоке — до +26 °С, на западе - до +15...+20 °С. В Карпатах ночью будет +3...+8 °С, а днем — +11...+16 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Температура на Киевщине ночью будет держаться в пределах +9...+14 °С, а днем — +18...+23 °С. В столице ночью будет +12...+14 °С, а днем — около +20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 30 мая на западе и в значительной части восточных, центральных и южных областей будет сухая погода. Возможны разве что локальные дожди.

На востоке ожидается +23...+26 °С, на западе — +15...+19 °С, а на остальной территории Украины — +20...+24 °С.

В Киеве временами будет и небольшой дождь, и солнце. В течение дня воздух прогреется до +20 °С.

Напомним, 29 мая Киев накрыл ливень. Во многих районах столицы подтопило дороги.

Ранее синоптики сообщили, что июнь в Украине будет теплым. Правда, ожидаются грозы и шквалы.