Погода сьогодні, 30 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 30 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі в західних і східних областях, а вдень по всій території України, крім заходу, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На сході країни вдень подекуди грози.

Про це і четвер, 29 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

"Дощі носитимуть літній короткочасний характер і будуть переважно невеликими, а на західні області вдень пошириться із заходу область підвищеного тиску, зумовлюючи погоду без опадів. Над Україною ще залишатиметься прохолодна повітряна маса", — прогнозують синоптики.

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +9...+14 °С. Удень повітря прогріється до +18...+23 °С, на сході — до +26 °С, на заході — до +15...+20 °С. У Карпатах уночі буде +3...+8 °С, а вдень — +11...+16 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень невеликий дощ. Швидкість південно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура на Київщині вночі триматиметься в межах +9...+14 °С, а вдень — +18...+23 °С. У столиці вночі буде +12...+14 °С, а вдень — близько +20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 30 травня на заході та у значній частині східних, центральних і південних областей буде суха погода. Можливі хіба що локальні дощі.

На сході очікується +23...+26 °С, на заході — +15...+19 °С, а на решті території України — +20...+24 °С.

У Києві часом буде і невеликий дощ, і сонце. Протягом дня повітря прогріється до +20 °С.

Нагадаємо, 29 травня Київ накрила злива. У багатьох районах столиці підтопило дороги.

Раніше синоптики повідомили, що червень в Україні буде теплим. Щоправда, очікуються грози та шквали.