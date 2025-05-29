Прогноз погоды в Украине на завтра 30 мая от Укргидрометцентра

Дожди накроют половину страны — прогноз от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 30 мая, ожидается с дождями в некоторых областях. Над страной еще будет оставаться прохладная воздушная масса.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 30 мая
Синоптики в большинстве областей прогнозируют неустойчивую погоду в поле пониженного давления, особенно в дневные часы. Однако дожди будут иметь летний кратковременный характер и будут преимущественно незначительными. В дневные часы на запад страны распространится область повышенного давления, что будет способствовать сухой погоде.
В течение суток завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме запада, местами небольшие дожди, на востоке — днем местами грозы.
Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +18...+23 °C. На востоке страны ожидается до +26 °C, в западных областях +15...+20 °C. В Карпатах ночью будет +3...+8 °C, а днем +11...+16 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 30 мая температура воздуха распределится неравномерно.
А сегодня Киев накрыл сильный ливень. На улицах столицы было затруднено движение транспорта из-за затопления.
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