Прогноз погоди в Україні на завтра 30 травня від Укргідрометцентру

Дощі накриють половину країни — прогноз від Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 30 травня, очікується з дощами у деяких областях. Над країною ще залишатиметься прохолодна повітряна маса.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 30 травня
Синоптики у більшості областей прогнозують нестійку погоду в полі зниженого тиску, особливо в денні години. Однак дощі матимуть літній короткочасний характер та будуть переважно незначними. У денні години на захід країни пошириться область підвищеного тиску, що сприятиме сухій погоді.
Протягом доби завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі дощі, на сході — вдень подекуди грози.
Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C. На сході країни очікується до +26 °C, у західних областях +15...+20 °C. У Карпатах вночі буде +3...+8 °C, а вдень +11...+16 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 30 травня температура повітря розподілиться нерівномірно.
А сьогодні Київ накрила сильна злива. На вулицях столиці був ускладнений рух транспорту через затоплення.
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