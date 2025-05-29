Прогноз погоди в Україні на завтра 30 травня від Укргідрометцентру

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 30 травня, очікується з дощами у деяких областях. Над країною ще залишатиметься прохолодна повітряна маса.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 травня

Синоптики у більшості областей прогнозують нестійку погоду в полі зниженого тиску, особливо в денні години. Однак дощі матимуть літній короткочасний характер та будуть переважно незначними. У денні години на захід країни пошириться область підвищеного тиску, що сприятиме сухій погоді.

Прогноз погоди в Україні 30 травня. Фото: Укргідрометцентр

Протягом доби завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі дощі, на сході — вдень подекуди грози.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C. На сході країни очікується до +26 °C, у західних областях +15...+20 °C. У Карпатах вночі буде +3...+8 °C, а вдень +11...+16 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 30 травня температура повітря розподілиться нерівномірно.

А сьогодні Київ накрила сильна злива. На вулицях столиці був ускладнений рух транспорту через затоплення.