Погода в Украине 6 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 6 июня, будет определяться действием повышенного атмосферного давления. В нескольких областях пройдут дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 6 июня

По прогнозам синоптиков, переменная облачность сохранится по всей территории страны. Небольшие осадки возможны местами в северных регионах, а также днем в западных областях и в Винницкой области. На остальной территории — без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+20 °С, на востоке и юго-востоке — немного прохладнее, +12...+17 °С.

Днем воздух прогреется до +26...+31 °С, в Карпатах до +20...+25 °С. Ветер преимущественно юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 6 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что вода в море в Одессе 6 июня прогреется до +20 °C.

Также мы сообщали, что погода в Украине на Троицу, 8 июня, ожидается с ливнями, грозами и сильными порывами ветра в некоторых областях.