Погода в Украине 6 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра

Дожди накроют два региона — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 6 июня, будет определяться действием повышенного атмосферного давления. В нескольких областях пройдут дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 6 июня
По прогнозам синоптиков, переменная облачность сохранится по всей территории страны. Небольшие осадки возможны местами в северных регионах, а также днем в западных областях и в Винницкой области. На остальной территории — без осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+20 °С, на востоке и юго-востоке — немного прохладнее, +12...+17 °С.
Днем воздух прогреется до +26...+31 °С, в Карпатах до +20...+25 °С. Ветер преимущественно юго-западный, скорость 5-10 м/с.
Ранее мы писали, что вода в море в Одессе 6 июня прогреется до +20 °C.
Также мы сообщали, что погода в Украине на Троицу, 8 июня, ожидается с ливнями, грозами и сильными порывами ветра в некоторых областях.
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