Погода в Україні 6 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра

Жінка йде вулицею під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 червня, визначатиметься дією підвищеного атмосферного тиску. У кількох областях пройдуть дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 червня

За прогнозами синоптиків, мінлива хмарність збережеться по всій території країни. Невеликі опади можливі місцями у північних регіонах, а також вдень у західних областях та на Вінниччині. На решті території – без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15…+20 °С, на сході та південному сході – трохи прохолодніше, +12…+17 °С.

Вдень повітря прогріється до +26…+31 °С, у Карпатах до +20…+25 °С. Вітер переважно південно-західний, швидкість 5–10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що вода у морі в Одесі 6 червня прогріється до +20 °C.

Також ми повідомляли, що погода в Україні на Трійцю, 8 червня, очікується зі зливами, грозами та сильними поривами вітру у деяких областях.