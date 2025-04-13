Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 апреля, от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 14 апреля, будет с переменной облачностью. Местами синоптики прогнозируют осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 апреля

Утром и днем на крайнем западе Украины ожидается небольшой дождь. На остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Україні 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1...+6 ºС. Кроме того, в Украине, кроме большинства западных областей, на поверхности почвы заморозки 0...-5 ºС. Днем потеплеет до +13...+18 ºС.

В Карпатах и на побережье морей прогнозируется +8...+13 ºС.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Из-за ночных заморозков на поверхности почвы объявлен первый уровень опасности. Это может привести к вреду раннецветущим плодовым деревьям.

Заморозки в Украине 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что потепление в Украине продержится до Пасхи.

А в Одессе завтра температура воздуха повысится до +12 °C. Синоптики осадков не прогнозируют.