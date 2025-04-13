Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 квітня, від Укргідрометцентру

Дощі накриють декілька областей — погода від Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 14 квітня, буде з мінливою хмарністю. Місцями синоптики прогнозують опади у вигляді дощу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 14 квітня
Зранку та вдень на крайньому заході України очікується невеликий дощ. На решті території опадів не передбачається.
Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +1...+6 ºС. Крім того, в Україні, крім більшості західних областей, на поверхні ґрунту заморозки -5...0 ºС. Вдень потеплішає до +13...+18 ºС.
У Карпатах та на узбережжі морів прогнозується +8...+13 ºС.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Через нічні заморозки на поверхні ґрунту оголошено перший рівень небезпеки. Це може призвести шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що потепління в Україні протримається до Великодня.
А в Одесі завтра температура повітря підвищиться до +12 °C. Синоптики опадів не прогнозують.
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