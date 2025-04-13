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Дощі накриють декілька областей — погода від Укргідрометцентру

13 квітня 2025 18:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 квітня, від Укргідрометцентру
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 14 квітня, буде з мінливою хмарністю. Місцями синоптики прогнозують опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 14 квітня

Зранку та вдень на крайньому заході України очікується невеликий дощ. На решті території опадів не передбачається. 

Погода в Україні 14 квітня
Погода в Україні 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +1...+6 ºС. Крім того, в Україні, крім більшості західних областей, на поверхні ґрунту заморозки -5...0 ºС. Вдень потеплішає до +13...+18 ºС.

У Карпатах та на узбережжі морів прогнозується +8...+13 ºС.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Через нічні заморозки на поверхні ґрунту оголошено перший рівень небезпеки. Це може призвести шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
Заморозки в Україні 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що потепління в Україні протримається до Великодня.

А в Одесі завтра температура повітря підвищиться до +12 °C. Синоптики опадів не прогнозують.

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