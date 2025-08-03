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Дожди и жара до +34 °C — какую погоду ждать сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 06:25
В Украине 3 августа ожидается жаркая погода, но с дождями
Девушка с веером в жару. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня в воскресенье, 3 августа, обещает быть жаркой, но и без дождей в некоторых регионах не обойдется. Причем на некоторых территориях будет царить жара до +34 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Карта осадков в Украине на 3 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko

Наталка Диденко опубликовала метеорологическую карту, на которой красным цветом отмечены области, где будут осадки. По словам Диденко, эти красные ячейки — зоны дождей, которые будут иметь разную интенсивность.

По словам синоптика, в остальных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха в течение дня будет +28...+32 °C, а на юге и востоке страны до +30...+34 °C.

Погода в Киеве 3 августа

Диденко прогнозирует солнечную и жаркую погоду в Киеве завтра 3 августа. Воздух прогреется до +26...+28 °C. А дождь стоит ждать аж 6 августа.

Напомним, из-за суховеев и недостатка влаги в Одесской области часть сельскохозяйственных культур увяла, а на отдельных полях их вообще пришлось уничтожить.

Также редакция Новини.LIVE вместе с астросиноптиками подготовила прогноз магнитных бурь на август. Известно, на какие даты следует обратить особое внимание метеозависимым.

прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды метеоролог
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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