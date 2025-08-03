В Україні 3 серпня очікується спекотна погода, але з дощами

Дощі й спека до +34 °C — яку погоду чекати сьогодні
Погода сьогодні у неділю, 3 серпня, обіцяє бути спекотною, але й без дощів у деяких регіонах не обійдеться. При чому на деяких територіях пануватиме спека до +34 °C.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди на 3 серпня
Наталка Діденко опублікувала метеорологічну мапу, на якій червоним кольором зазначені області, де будуть опади. За словами Діденко, ці червоні осередки — зони дощів, які матимуть різну інтенсивність.
За словами синоптикині, в решті областей очікується суха погода. Температура повітря упродовж дня буде +28...+32 °C, а на півдні та сході країни до +30...+34 °C.
Погода в Києві 3 серпня
Діденко прогнозує сонячну та спекотну погоду в Києві завтра 3 серпня. Повітря прогріється до +26...+28 °C. А дощ варто чекати аж 6 серпня.
Нагадаємо, через суховії та брак вологи на Одещині частина сільськогосподарських культур зів’яла, а на окремих полях їх узагалі довелося знищити.
Також редакція Новини.LIVE разом з астросиноптиками підготувала прогноз магнітних бур на серпень. Відомо, на які дати слід звернути особливу увагу метеозалежним.
Читайте Новини.LIVE!