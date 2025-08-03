В Україні 3 серпня очікується спекотна погода, але з дощами

Дівчина з віялом у спеку. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні у неділю, 3 серпня, обіцяє бути спекотною, але й без дощів у деяких регіонах не обійдеться. При чому на деяких територіях пануватиме спека до +34 °C.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди на 3 серпня

Мапа опадів в Україні на 3 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Наталка Діденко опублікувала метеорологічну мапу, на якій червоним кольором зазначені області, де будуть опади. За словами Діденко, ці червоні осередки — зони дощів, які матимуть різну інтенсивність.

За словами синоптикині, в решті областей очікується суха погода. Температура повітря упродовж дня буде +28...+32 °C, а на півдні та сході країни до +30...+34 °C.

Погода в Києві 3 серпня

Діденко прогнозує сонячну та спекотну погоду в Києві завтра 3 серпня. Повітря прогріється до +26...+28 °C. А дощ варто чекати аж 6 серпня.

Нагадаємо, через суховії та брак вологи на Одещині частина сільськогосподарських культур зів’яла, а на окремих полях їх узагалі довелося знищити.

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